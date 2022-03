Grande Finale am Lido : Goldener Löwe geht nach Russland

Für die Interpretation von Goethes «Faust» bekam Regisseur Alexander Sokurow bei den Filmfestspielen in Venedig den Goldenen Löwen.

Mit seiner freien Interpretation des Goethe-Klassikers «Faust» hat der russische Filmemacher Alexander Sokurow bei den Filmfestspielen in Venedig den Goldenen Löwen gewonnen. Als bester Schauspieler wurde am Samstagabend der deutsch-irische Mime Michael Fassbender geehrt, der in Steve McQueens «Shame» einen sexsüchtigen Mann spielt. Fassbender erklärte, er habe nicht gezögert, die Rolle des 30-jährigen sexsüchtigen New Yorkers Brandon anzunehmen. Er habe volles Vertrauen in den Regisseur, seit er mit ihm 2008 «Hunger» gedreht habe.