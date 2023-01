Kult-Game: «GoldenEye 007» – James Bond schießt jetzt auf der Nintendo Switch

«GoldenEye 007» erscheint am 27. Januar für die Xbox und die Switch.

«GoldenEye 007» – die Mission

Im Spiel schlüpft man in die Rolle von James Bond. Dieser befindet sich auf einer Spionagemission. Als Agent muss man verhindern, dass die GoldenEye-Satelliten auf die Welt losgelassen werden. Im Kampagnenmodus stehen verschiedene Schwierigkeitsgrade zur Verfügung. Auch die zahlreichen Cheatcodes aus dem Original wurden laut Microsoft in das neue Game übernommen.

Zum Release am 27. Januar wird der Titel für Abonnenten von Switch Online und dem Erweiterungspaket automatisch freigeschaltet. Mit einer Xbox kann man ab dem Datum via Game Pass auf den N64-Klassiker zugreifen.

So wurde es Kult

Es wurde insgesamt über acht Millionen Mal verkauft und mauserte sich damit zum drittbestverkauften Game der N64, schreibt Mentalfloss.com. Laut dem «Guinness-Buch der Rekorde» zählt «GoldenEye 007» zu den 50 wichtigsten Games aller Zeiten. Der Erfolg kam wohl auch genau deshalb, da «GoldenEye 007» den sonst so fröhlichen und niedlichen Games der N64 widersprach.

Das passte auch nicht allen. In Deutschland war der Titel sogar indiziert – von 1998 bis 2021. Mit dem Remake dürfen nun also fortan alle Oldschool-Fans und auch Neo-Agentinnen und -Agenten in die Fußstapfen von James Bond treten.