Grenzenloser Appetit : Goldfische werden in freier Wildbahn zu Killermaschinen

Nachdem mehrere, riesige Goldfische aus Gewässern in den USA gezogen wurden, fordern Experten nun ein Verbot des beliebten Haustieres.

In frier Wildbahn bringt es so mancher Goldfisch auf eine stattliche Größe.

Goldfische zieren Kinderzimmer und auch Gartenteiche. Sie sind in der Anschaffung sehr günstig und kosten auch in der Erhaltung nicht besonders viel, weshalb sie nach wie vor sehr beliebt sind. Wenn der Zierfisch jedoch nicht mehr gewünscht ist, sollte man ihm keinesfalls, die sonst so «löbliche Freiheit» schenken, denn in freier Wildbahn kann der kleine Güldene sehr schnell zum «großen» Problem werden.