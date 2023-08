Luxemburg: Goldketten vom Hals gerissen – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Am Samstag gegen 16.00 Uhr ist ein Jugendlicher in der Rue de la Gare in Mersch von mehreren Personen bedrängt worden, dabei riss ihm ein Mann zwei Goldketten vom Hals, wie die Polizei am Sonntagnachmittag berichtet. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung seien wenig später vier Personen angetroffen worden, darunter der Tatverdächtige.