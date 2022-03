Rekord : Goldmünze mit Königin Elizabeth I. wird für 700.000 Euro versteigert

In Deutschland hat eine Versteigerung für einen neuen Rekord gesorgt. Die als «Kampener Rosenoble» bekannte Goldmünze hat für 700.000 Euro ihren Besitzer gewechselt.

1 / 3 In Deutschland hat eine Auktion für einen neuen Rekord gesorgt. Getty Images/iStockphoto Eine Goldmünze mit dem Abbild der englischen Königin Elizabeth I. brachte 700.000 Euro ein. Getty Images Geschätzt wurde der Wert der Münze auf 250.000 Euro. (Symbolbild) Getty Images

Zu einem Preis von 700.000 Euro ist am Dienstag in Osnabrück die teuerste jemals in Deutschland versteigerte Münze veräußert worden. Es handle sich um eine Goldmünze mit dem Abbild der englischen Königin Elizabeth I. (1558 bis 1603), die als «Kampener Rosenoble» bezeichnet wird, sagte der Seniorchef des Auktionshauses Künker, Fritz Künker, der «Neuen Osnabrücker Zeitung». «Derartig große Goldstücke mit einem Durchmesser von 44 Millimeter und einem Gewicht von 61 Gramm sind extrem selten», sagte er.

Dem Auktionator zufolge handelt es sich um eine der größten Goldmünzen der Frühen Neuzeit überhaupt. Der Preis für die historische Goldmünze habe die ursprüngliche Schätzung von 250.000 Euro deutlich übertroffen. «Nun wurde sie für einen Zuschlag von 700.000 Euro versteigert – es ist die teuerste jemals in Deutschland versteigerte Münze», sagte Künker.

Erlös soll an karitative Organisationen gehen

Der jüdische Münzhändler Felix Schlessinger hatte die Münze den Angaben zufolge vor rund 90 Jahren für 900 Pfund von einem britischen Münzhändler erworben. In der NS-Zeit wurde die Münze im Garten eines Hauses in den Niederlanden vergraben. Später ging sie in den Besitz von Mark Salton, dem Sohn von Felix Schlessinger, über. Schlessinger und seine Frau Hedwig waren 1944 in Auschwitz ermordet worden.

Salton hatte laut Künker testamentarisch verfügt, seine gesamte Münzsammlung solle nach dem Tod von ihm und seiner Frau durch das Osnabrücker Auktionshaus in der alten Heimat Deutschland und durch Stack’s Bowers Galleries in seiner New Yorker Heimat versteigert werden. Der Erlös solle an drei karitative Organisationen gehen, die sich dem Ziel verschrieben haben, das Gedenken an die Juden, die dem Holocaust zum Opfer fielen, hochzuhalten.

Königin Elizabeth I.

Königin Elizabeth I. hatte übrigens keine Kinder. Mit ihrem Tod kam das Ende des Hauses Tudor. Das bedeutet , dass Königin Elisabeth II. nicht direkt von Elizabeth I. abstammt. Aber sie sind dennoch verwandt.



Als Tochter von König Heinrich VIII. war Königin Elizabeth I. die Enkelin von König Heinrich VII. Königin Elizabeth II. ist auch mit König Heinrich VII. verwandt, weil seine Tochter Margaret in das Haus Stuart in Schottland einheiratete.