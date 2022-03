Angst vor Inflation : Goldpreis bleibt in Reichweite von Sommer-Rekord 2020

Wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine wird immer mehr Kapital in Gold angelegt. Das Edelmetall gilt als Inflationsschutz.

Der Goldpreis hat am Mittwoch weiter zugelegt. Eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) kostete am Morgen 2047 US-Dollar. Am Dienstagabend war der Preis in der Spitze mit 2070 Dollar nur um fünf Dollar unter dem Rekord vom August 2020 geblieben.