Luxemburg: Gonçalo Cristim Ferreira wird seit Samstag vermisst

Wer hat Gonçalo Cristim Ferreira gesehen? Die Police Grand-Ducale bittet am Sonntag um Zeugenhinweise, um den 21-jährigen Mann zu finden, der seit Samstagnachmittag vermisst wird. Er wurde zuletzt um 17:30 Uhr gesehen, einen letzten Aufenthaltsort wird jedoch nicht genannt.

Der junge Mann ist etwa 1,85 Meter groß, von korpulenter Statur, und hat schwarzes lockiges Haar, wie die Polizei mitteilt. Er trägt vermutlich eine Mütze. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium in Luxemburg unter der Telefonnummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an police.luxembourg@police.etat.lu entgegen.