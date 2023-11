Good News: Das Gehirn kann Alkoholschäden rückgängig machen

Was wurde in der Studie untersucht?

Was fanden die Forschenden heraus?

Es zeigte sich, dass die Dicke der Großhirnrinde bereits in den ersten Wochen nach dem Trinkstopp stark zunahm und, wenn auch langsamer, über die Monate weiter wuchs. «Unser Team und andere Forscher haben beobachtet, dass sich das Hirnvolumen von Menschen mit Alkoholproblemen nach zwei bis vier Wochen Abstinenz in mehreren Regionen des Gehirns schnell erholt», sagte Durazzo zu Vice.com. Nach 7,3 Monaten war die Großhirnrinde in 24 der untersuchten Regionen wieder so dick wie bei Personen ohne Alkoholabhängigkeit.