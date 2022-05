Goofy : Goofy feiert großes Jubiläum – 90 Jahre Chaos in Entenhausen

Die Egmont Comic Collection feiert diesen außergewöhnlichen Helden der Comicwelt mit einem 176-seitigen Jubelband, der alte und neue Geschichten des Entenhausener Urgesteins vereint.

Goofy wird 90 – was das wohl in Hundejahren ist?

90 Jahre ist es mittlerweile her, seit Mickey’s Revue Premiere in den Kinos feierte. In diesem Micky-Maus-Trickfilm führt der berühmte Mäuserich mit seinen Freunden eine Show mit Tanz und Musik auf. Im Publikum sitzt eine komische Gestalt, die die restlichen Anwesenden mit wieherndem Gelächter und lautstarkem Erdnussknabbern stört. Es müssen erst noch drei weitere Jahre und zahlreiche Auftritte als Nebenfigur vergehen, bis dieser verrückte Hund voller Charm und Tollpatschigkeit den Durchbruch schafft und 1935 auch endlich seinen Namen erhält, mit dem er weltberühmt wird: Goofy!