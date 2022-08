Verstöße bei «Truth Social» : Google bietet Trumps Onlinedienst «Truth Social» nicht im Play Store an

Grund dafür seien ein Mangel an Moderation sowie «mehrere Verstöße» gegen die Google-Richtlinien, sagte ein Konzernsprecher am Mittwoch.

Das US-Technologieunternehmen Google weigert sich, die App von Donald Trumps Onlinedienst Truth Social in seinem App Store Google Play anzubieten. Grund dafür seien ein Mangel an Moderation sowie «mehrere Verstöße» gegen die Google-Richtlinien, sagte ein Konzernsprecher am Mittwoch.