ChatGPT-Konkurrent: Google-Chatbot Bard jetzt auch in Luxemburg verfügbar

Googles Künstliche Intelligenz Bard ist jetzt auch im Großherzogtum verfügbar. Das teilt das Unternehmen am Donnerstag mit. «Ab sofort können Sie auch in weiteren Ländern auf Bard zugreifen, z. B. in Brasilien oder in ganz Europa, darunter auch in Luxemburg», so Google.

Neben der Verfügbarkeit wurden demnach auch die Sprachen ausgeweitet: In 40 Sprachen kann der ChatGPT-Konkurrent laut Google genutzt werden, darunter Französisch, Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Hindi und Niederländisch.

Fotoanalyse und Antwortoptionen

Außerdem hat das KI-Tool ein paar Neuerungen bekommen: Die Antworten des Programms gibt es nun auch als Audio, außerdem kann beispielsweise angepasst werden, wie ausführlich die Antwort ausfallen soll. Diese Funktion gibt es aktuell allerdings nur auf Englisch, soll aber ausgeweitet werden. Um Hilfe beim Codieren zu bekommen, gibt es eine neue Funktion, zudem ist Google Lens implementiert worden – Letzteres aktuell ebenfalls nur in der englischen Version. D.h. nun können auch Bilder bei einer Suchanfrage genutzt werden, «ob Sie nun mehr Informationen zu einem Bild wünschen oder Inspiration für eine Bildunterschrift benötigen», erklärt das Unternehmen.

Google hatte seinen generativen KI-Chatbot Bard Anfang Mai in englischer Sprache gestartet. Google-Manager Jack Krawczyk erklärte, man sei während der Ausweitung des Dienstes «proaktiv» auf Fachleute, Politik und Regulierungsbehörden zugegangen. Das Unternehmen werde die Kritik der Nutzer aufnehmen und dafür sorgen, dass ihre Daten geschützt seien, versicherte er.

KI-Wettrennen

Auf EU-Ebene wird derzeit an einem KI-Gesetz mit strengen Auflagen etwa für Gesichtserkennungssysteme gearbeitet. Verbraucher sollen bei riskanten Anwendungen Informations- und Beschwerderechte erhalten. Die Regeln werden voraussichtlich jedoch frühestens in zwei Jahren in Kraft treten.

Seitdem der generative Chatbot ChatGPT des Startups OpenAI im November für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, hat in der IT-Branche ein Wettlauf um generative KI-Systeme begonnen. Sie können auf Nutzeranfragen in natürlicher Sprache in Sekundenschnelle Inhalte generieren. Microsoft investierte zweistellige Milliardenbeträge in OpenAI und hat ChatGPT in die Suchmaschine Bing integriert.

