: Google erfindet die Suche und Maps komplett neu

Alles neu: Google will seine Such- und Kartendienste vollkommen neu erfinden. Neu starten eine Kombi-Suche und aus 2D- werden 3D-Karten.

Google Maps soll künftig Highlights mit echten Bilder hervorheben, 3D-Ansichten bieten und Nutzer selbst Fotos der Umgebung hinzufügen lassen. google

Bei einem «Search On»-Event hat Google kürzlich die Zukunft seiner Such- und Kartendienste bekannt gegeben. «Mit unseren neuen globalen Produkt-Erweiterungen verfolgen wir das Ziel, die Suche noch natürlicher und intuitiver zu gestalten, so dass Nutzer und Nutzerinnen überall und auf jede Weise suchen können», heißt es in Sachen Google Suche. Neu kommt unter anderem die Kombi-Suche, bei der alle Arten von Informationen wie Text, Sprachsuche, Bilder und mehr verknüpft werden. Das funktioniert so: In der Google-App können Nutzer und Nutzerinnen mit einem Foto oder einem Screenshot nach gewissen Produkten suchen.

Gefällt dir ein Muster von einem Hemd, kannst du die Suche dann um das Wort «Krawatte» ergänzen, um Krawatten mit diesem bestimmten Muster angezeigt zu bekommen. Außerdem kommt ein Google Lens Übersetzungs-Update via KI. Übersetzte Texte können damit in komplexe Bilder eingebunden werden. «Ein neuronales Netz wurde darauf trainiert, zu erraten, wie der Hintergrund eines Bildes ohne Text aussieht. Anstatt den Originaltext zu überdecken, löschen wir ihn, erstellen die darunter liegenden Pixel mit einem KI-generierten Hintergrund neu und legen dann den übersetzten Text nahtlos über das Bild», so Google.

Ebenfalls in Planung sei eine «In meiner Nähe»-Funktion für die Kombi-Suche, bei der ein Bild oder einen Screenshot von der Umgebung in der Google-App hinzufügen können. «Zeigt das Bild beispielsweise einen Burger, werden lokale Restaurants angezeigt, die das Gericht in der Nähe anbieten», so Google. Außerdem soll es auch in der Google-App für iOS Shortcuts zu hilfreichen Google Tools geben, wie etwa Google News oder Google Bilder. Und: Tippen Nutzer und Nutzerinnen Fragen in die Google-Suche, sollen sie Vorschläge bekommen, wie sie ihre Frage spezifizieren können.

Besonders spektakulär fällt auch eine Neuerung in Google Maps aus. «Wir entwickeln Google Maps weiter zu einer visuellen und intuitiven Karte, die den Nutzern und Nutzerinnen das Gefühl gibt, direkt vor Ort zu sein. Und das alles dank der neuesten Fortschritte im Bereich Computer Vision und prädiktiver Modelle». Anhand der Funktion «Highlights» können Nutzer und Nutzerinnen einen Stadtteil auswählen und sehen, wie dort beliebte Orte – dank Fotos und Informationen aus der Google Maps-Community – direkt auf der Karte zum Leben erwachen.

So gut soll Google Maps in Zukunft aussehen. Google

«Damit erhalten User die Gelegenheit, sich vorab einen authentischen Eindruck von einer bestimmten Gegend machen zu können», heißt es. Außerdem wird es fotorealistische Luftaufnahmen geben, für die immersive Ansicht wird KI mit Milliarden von hochauflösenden Street View-, Satelliten- und Luftbildern kombiniert. Bereits im August wurde die Funktion «Kraftstoffsparende Routenplanung» eingeführt, dieses Tool wird nun für die Google Maps-Plattform auch Entwickler und Entwicklerinnen von Unternehmen aller Größenordnungen angeboten – wie Liefer- oder Mitfahrdiensten.

