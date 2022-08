Luxemburg : Bissener Google-Projekt verweilt weiter im Trüben

Die amerikanische Firma hatte im Jahr 2017 32 Hektar Land in Bissen erworben, die an das Industriegebiet Klengbousbierg angrenzen. Eine Investition in Höhe von fast einer Milliarde Euro wurde in Aussicht gestellt. Doch dann pumpte die US-Firma 500 Millionen Euro in Saint-Ghislain und kündigte ein Rechenzentrum im Ecopôle de Farciennes in der Wallonie (Belgien) an. «Sollte das Projekt am Ende doch aufgegeben werden, hat der Staat das Vorkaufsrecht auf das Grundstück und kann es zu dem Preis zurückkaufen, zu dem Google es erworben hat», teilte das Ministerium seinerzeit mit.