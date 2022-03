Musik im Netz : Google startet Online-Musik-Dienst

Der Suchmaschinen-Riese steigt ins Musik-Business ein. «Music-Beta»-Nutzer können 20 000 Songs im Netz speichern. Fehlende Lizenzen von der Plattenindustrie trüben aber den Spaß.

«Music Beta by Google»: Mit dem neuen Online-Dienst lässt sich die Musik-Sammlung ins Netz auslagern und auf Android-Handys streamen.

Am Dienstagabend wird Google bei der hauseigenen Entwicklerkonferenz einen neuen Online-Musik-Dienst vorstellen. Dies will die «New York Times» aus erster Hand erfahren haben. Googles Musik-Dienst soll «Music Beta by Google» heißen und den Nutzern das Speichern von rund 20 000 eigenen Songs im Internet erlauben.

Die Nutzer können ihre Musiksammlung ins Internet – in die sogenannte Wolke – auslagern und haben somit ihre Lieblings-Songs stets dabei. Sei es auf dem Smartphone, Tablet oder jedem Computer mit Internetverbindung. Das klingt auf den ersten Blick interessant, zumal bei Konkurrent Amazon nur gut 1000 Songs in die fünf Gigabyte große Wolke gespeichert werden können.



Der Name «Music Beta» ist Programm

Music Beta von Google ist gratis, hat aber bei genauerem Hinsehen mehrere Haken: Da sich Google mit den großen Plattenfirmen nicht einigen konnte, können die hochgeladenen Songs «nur» als Musik-Stream gehört werden. Die Songs können weder runtergeladen, noch kann weitere Musik gekauft werden. Aufgrund der fehlenden Lizenzen können höchstwahrscheinlich nur Lieder aus der eigenen Musik-Bibliothek genutzt werden.

Es wird somit kaum möglich sein, auf die Songs von anderen Music-Beta-Usern zuzugreifen. Zudem werden zahlreiche Smartphone-Besitzer den Musik-Dienst in der Anfangsphase nicht nutzen können, da Music Beta das neue Android 2.3 oder einen flashfähigen Browser voraussetzt. iPhone-Jünger und Besitzer eines älteren Android-Handys schauen somit in die Röhre.

Amazon ist schon Schritt weiter

Schlechte News hat Google auch für Europäische Musikliebhaber. Wie so oft wird der neue Dienst zuerst in den USA eingeführt. Anfänglich werden ausschließlich Besitzer eines Xoom-Tablets von Verizon den neuen Musik-Dienst nutzen können, schreibt der Tech-Blog «Gizmodo».

Einen Schritt weiter ist Amazon. Der Online-Shop hat seinen Cloud-Player bereits im März gestartet. Musik, Filme oder andere Dateien können auf den Amazon-Servern gespeichert werden und sind von unterwegs nutzbar. Die ersten fünf Gigabyte sind gratis, wer mehr Songs online speichern will, kann bis zu 1 000 Gigabyte hinzumieten. Der Cloud-Player ist im Gegensatz zu Googles Music Beta auch für Apples iOS-Betriebssystem verfügbar.

Ein ähnliches Angebot wie Google und Amazon hat auch der schwedische Musik-Streaming-Dienst Spotify in Petto. Nutzer haben Zugriff auf über 13 Millionen Songs, die auf jedes Gerät mit einer Internet-Verbindung gestreamt werden können. Zusätzlich können die eigenen Songs auf dem Computer seit einiger Zeit online verfügbar gemacht werden, was allerdings kostenpflichtig ist. Das schwedische Angebot ist in mehreren europäischen Ländern verfügbar.