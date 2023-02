Aktie stürzt ab : Googles neuer Chatbot macht Fehler – 100 Milliarden Dollar an Börse weg

Google will mit seinem eigenen Chat-Roboter namens Bard auf Microsofts und OpenAI’s Versionen kontern. Doch bereits in der ersten öffentlichen Demonstration kommt es zu einem Faktenfehler. Google wollte demonstrieren, dass Bard im Stande ist, aktuelle Informationen in seine Antworten einzubauen, welches nicht der Fall ist bei der Konkurrenz. Die verhängnisvolle Frage beinhaltet das James Webb Teleskop im Weltall und seine neuen Entdeckungen. Bard antwortet daraufhin, dass das James Webb die ersten Fotos von einem Planeten außerhalb unseres Planetensystems aufgenommen hat. Dies stimmt jedoch nicht, denn die ersten Fotos wurden 2004 von dem Very Large Telescope (VLT) geschossen, lange bevor das James Webb überhaupt existierte.