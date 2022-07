«Wetten, dass..?» : Gottschalk will Lena nicht in seiner Show

Mehrere prominente Gäste nehmen am 19. November wieder Platz bei der TV-Show «Wetten, dass..?». Moderator Thomas Gottschalk sagte bereits im Vorfeld, welche Sängerin in die Sendung definitiv nicht kommen wird.

«Nichts gegen diese verdienten Künstler, aber…»

Er erklärt gegenüber der «Bild»: «Stell dir vor, am Ende singt Queen ‹We are the champions› – da sind wir richtig! Und auch, wenn Paul McCartney mit 80 reingeschoben wird. Aber: Wir sind nicht richtig mit Mark Forster oder mit Lena Meyer-Landrut, behaupte ich. Nichts gegen diese verdienten Künstler, aber es ist tatsächlich für mich wichtig, dass wir eine ‹Größe› zeigen, die man mir nicht erklären muss.» Harte Worte. Was wohl Lena und Mark Forster dazu sagen?