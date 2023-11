«GQ»-Magazin: Kim Kardashian gewinnt Wahl zum «Mann des Jahres»

Das Coverfoto zeigt sie mit einem weißen Nadelstreifen-Hemd, Krawatte und schwarzem Jackett. Mit einer Tüte Cheetos bewaffnet, leckt sie sich genüsslich ihren Daumen. Der Look sei vom Business-Style der 1980er-Jahre inspiriert worden, heißt es. In dem dazugehörigen Interview verriet die 43-Jährige dem GQ-Magazin, dass sie während ihres Jura-Studiums täglich mehrere Stunden lerne und dabei gern die Snacks der US-Kultmarke Cheetos verschlinge. Aktuell pauke sie, um die kalifornische Anwaltsprüfung in naher Zukunft zu überstehen.

Auch Travis Scott und Jacob Elordi ausgezeichnet

Die weiteren Preisträger sind in diesem Jahr der Rapper Travis Scott (32) und der Schauspieler Jacob Elordi (26). Kardashian wurde von dem Magazin obendrein zum «Tycoon of the Year» ernannt. Geehrt wurde Kardashian für ihr unternehmerisches Geschick im Zuge ihrer Bekleidungsfirma Skims, die sich auf Shapewear spezialisiert hat. Im Oktober kam auch eine erste Männerkollektion auf den Markt. Die spezielle Unterwäsche entwarf sie in Partnerschaft mit der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA.