Biopic : Grace Kidman

Hollywood feiert seine Legenden. Nachdem Michelle Williams die Monroe in «My Week With Marilyn» darstellte, wagt sich nun Nicole Kidman an die Rolle einer anderen Über-Ikone: Grace Kelly.

Grace Kelly 1958 mit ihrem zweiten Kind, Prinz Albert, in den Armen. AFP

Schauspielerin Nicole Kidman wird möglicherweise in einer großen Hollywood-Produktion Grace Kelly verkörpern. Kidman habe sich gegen harte Konkurrenz behauptet und sei nun in Verhandlungen für die Rolle der Fürstin von Monaco, berichtete das Magazin «Variety».

Die Handlung der 15-Millionen-Dollar-Produktion «Grace of Monaco» ist Anfang der 1960er Jahre angesiedelt. Damals hatte die Film-Legende, die 1956 Fürst Rainier III. von Monaco heiratete, ihre Hollywood Karriere bereits hinter sich gelassen und lebte als Fürstin Gracia Pratricia am Mittelmeer.

Es seien noch keine Verträge unterzeichnet, aber Kidman («Eyes Wide Shut») befinde sich in «fortgeschrittenen» Gesprächen, hieß es weiter. Die Regie übernimmt der Franzose Olivier Dahan, der mit «La vie en rose» das Leben der Sängerin Édith Piaf verfilmt hat.