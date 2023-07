LUXEMBURG – Ab dem heutigen Freitag ist es Privatleuten in Luxemburg gestattet, Cannabis anzubauen. Auch der Konsum ist legal. L'essentiel hat sich im Fachhandel umgehört, ob sich dies schon bemerkbar gemacht hat.

Es ist so weit: der Anbau und Konsum kleiner Cannabis-Mengen in privater Umgebung ist in Luxemburg legal. L'essentiel hat zum Startschuss bei einigen Händlern des entsprechenden Zubehörs nachgefragt, ob sich die Luxemburger Hobby-Gärtner schon eingerichtet haben.

«Die Nachfrage wächst, aber nur sehr langsam», verrät der Geschäftsführer des CDB-Ladens «Grénge Léiw» in Luxemburg-Stadt. Lediglich ein zaghafter Anstieg sei in den vergangenen Wochen zu erkennen gewesen. Auch in der hauptstädtischen «Cannath`èque» verzeichnet Inhaber Christophe Tamai «keine Explosion der Verkaufszahlen». Die Leute stünden dem Gesetz noch etwas misstrauisch gegenüber. «Sie sind noch nicht bereit, da sie noch nicht alles verstanden haben. Aber das wird sich noch ändern», gibt er sich optimistisch.

Bist Du bereit für einen Anbau? Ja, schon lange. Ja, ich habe mir vor Kurzem alles besorgt. Nein, noch nicht. Nein, und das interessiert mich auch nicht.

In Ettelbrück bei «CDB-LUX» schiebt man das derzeitige geringe Interesse auf die Ferien. Der Zeitpunkt der Legalisierung sei nicht gut gewählt und es könne sich auch nicht jeder einen Eigenanbau leisten. «Es fängt bei 350 Euro an und kann bis zu 2000 Euro teuer werden. Der Durchschnitt liegt bei 600 bis 650 Euro», erklärt Christophe Tamai. Überwiegend würden sich Kunden in den Vierzigern oder Fünfzigern für die Produkte interessieren.