Penn, Depp und Co. : Grau und faltig - und attraktiver denn je

Vielen Promi-Männern steht das Alter äußerst gut. Etwa Johnny Depp: Früher bloß Schönling, ist er mit fast 50 Lenzen ein unwiderstehlicher Mann von Welt. Weitere Beispiele gefällig?

In Hollywood herrscht Ungerechtigkeit: Während die Frauen mit der Zeit Botoxgesichter bekommen, werden die Herren der Schöpfung immer attraktiver. Es ist wie bei den Weinen: Mit der Zeit werden sie reifer und besser.

Pierce Brosnan wurde als Schönling in der 80er-Serie «Remington Steele» berühmt und auch als James Bond verfolgte ihn sein Aussehen. Doch mit dem Ablegen des Geheimagenten-Kostüms, ist aus dem hübschen Iren ein gestandener Mann mit grauen Schläfen und Spitzbart geworden.

Ein weiteres Beispiel ist Sean Penn. War der Schauspieler früher einfach nur der prügelnde Ex-Mann von Madonna und galt als schwierig, so gehört er nun zu den einflussreichsten Prominenten in der Traumfabrik und wird auch politisch ernst genommen – was ihn unwiderstehlich macht.