Wetter: Graupel und Gewitter – Ungemütlicher Mittwoch wartet auf Luxemburg

Bedeckt und regnerisch präsentiert sich der Mittwochmorgen in Luxemburg. Während sich das Land aktuell noch unter einer Warmfront befindet, wie Meteolux in seinem morgendlichen Wetterbericht erklärt, durchquert zur Mittagszeit eine Kaltfront das Gebiet. Darauf folgende labile Luftmassen bringen dem Großherzogtum am Nachmittag Regenschauer, Windböen zwischen 55 und 65 Stundenkilometer und lokal auch Gewitterwolken. Wo es gewittert, sind laut des Wetterdiensts auch «leichte Graupelschauer und kräftige Windböen» möglich – besonders am späten Nachmittag und frühen Abend.