Frankreich : «Grausamkeit gegen Haustier» – Rapper Timal wegen Tierquälerei festgenommen

Der französische Rapper Timal ist wegen eines Snapchat-Videos, in dem er seinem Hund gegen den Kopf tritt, festgenommen worden. Die Festnahme erfolgte am Mittwoch in Champs-sur-Marne östlich von Paris, seine beiden Hunde wurden ihm weggenommen und an eine Tierschutzorganisation übergeben.