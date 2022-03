NBA All Star Games : «Greek Freak» hebt Dirk Nowitzki hervor

Ob Michael Jordan, LeBron James oder Kobe Bryant: Im Rahmen des All Star Games der NBA hat der Grieche Giannis Antetokounmpo vor allem einen gewürdigt: Dirk Nowitzki.

Zum All Star Wochenende in Cleveland waren die 75 ausgewählten Basketball-Größen anlässlich von 75 NBA-Jahren eingeladen.

Der griechische Starspieler Giannis Antetokounmpo hat im Rahmen des All Star Games der NBA Dirk Nowitzki unter all den anwesenden Basketball-Legenden hervorgehoben. «Es gibt nur zwei Europäer unter den besten 75 NBA-Spielern der Geschichte, richtig? Das ist verrückt», sagte Antetokounmpo am späten Sonntagabend (Ortszeit) und meinte damit sich selbst und den Deutschen, der im April 2019 seine erfolgreiche Karriere als Profisportler beendet hat.