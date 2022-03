US-Abgeordnete : Greene verwechselt Gestapo mit Gazpacho

Bei einem Auftritt am Dienstagabend beim konservativen US-Sender One America News kritisierte die Republikanerin aus dem Bundesstaat Georgia «die Gazpacho-Polizei».

Beim Versuch Nancy Pelosi vorzuwerfen, die Kongressabgeordneten auszuspionieren, verlief sich die Republikanerin Marjorie Taylor Greene in Wortspielen.

Auf den Versprecher hin, bot der bekannte spanische Koch José Andrés Greene an, in einem seiner Restaurants in Washington eine Portion echte Gazpacho zu probieren.