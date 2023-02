Shell-Plattform : Greenpeace-Aktivisten entern Frachter mit Seilen

Vier Aktivisten von Greenpeace International aus Argentinien, der Türkei, Großbritannien und den USA gingen am Dienstag an Bord des Schiffs «White Marlin» nördlich der Kanarischen Inseln im Atlantik.

Greenpeace-Aktivisten haben am Dienstag einen Frachter mit einer Bohrplattform für den Ölriesen Shell an Bord geentert. Vier Aktivisten von Greenpeace International aus Argentinien, der Türkei, Großbritannien und den USA gingen am Dienstag an Bord des Schiffs «White Marlin» nördlich der Kanarischen Inseln im Atlantik, wie die Umweltschutzorganisation mitteilte. Ziel der Aktion sei es, auf Klimaschäden durch fossile Brennstoffe hinzuweisen, für die Shell und andere Konzerne endlich «zahlen» müssten, erklärte Yeb Sano, geschäftsführender Direktor von Greenpeace Südostasien.