Doel 4 und Tihange 3: Greenpeace Luxemburg stellt sich gegen AKW-Laufzeitverlängerung

Das Atomkraftwerk Tihange. Belgien will den Atomausstieg um zehn Jahre verschieben.

Belgien hat vor, die Laufzeiten der Atomreaktoren Doel 4 und Tihange 3 um zehn Jahre zu verlängern. Statt 2025, wenn beide die maximale Betriebslaufzeit von 40 Jahren erreichen, wäre dann erst 2035 Schluss. Greenpeace Luxemburg hatte deshalb bei zwei nach eigenen Angaben unabhängigen Expertinnen aus Deutschland und Österreich eine technische Analyse der Unterlagen aufgegeben, die die belgischen Behörden im Rahmen der öffentlichen Konsultation zur Laufzeitverlängerung veröffentlicht hat. Die Ergebnisse sind am Montag vorgestellt worden. «Die Untersuchung zeigt in mehreren Bereichen Lücken auf, sei es bei der Einleitung sowie dem Verfahren des Projekts, der Entsorgung von Atommüll, möglichen Alternativen oder den Gefahren durch Naturereignisse», erklärt Greenpeace in einer Pressemitteilung.