«Unverantwortlich»: Greenpeace Luxemburg warnt vor Hochfahren eines Cattenom-Reaktors vor der Reparatur

Drei Reaktoren in Cattenom stehen still.

Anfang Oktober hat das französische Energieunternehmen EDF angekündigt, die Reaktorblöcke 1 und 4 des Atomkraftwerks Cattenom im November wieder hochfahren zu wollen. Greenpeace Luxembourg hält diese Entscheidung für «unverantwortlich und skandalös»: Block 1 zählt zu den beiden Reaktoren, wo Risse oder Spuren von Rissen an Schweißnähten des Notfallkühlsystems festgestellt worden waren. Der Betreiber plant diese laut der Umweltorganisation allerdings erst im Frühjahr zu reparieren.

Anfang Oktober hatte Atomexperte Roger Spautz von Greenpeace Luxembourg und Mitglied der lokalen Informationskommission des Kernkraftwerks (CLI) bereits Kritik an der Art der geplanten Reparatur geäußert – diese würden das Problem mit der Spannungskorrosion demnach nicht dauerhaft beheben .

Auf Anfrage des Saarländischen Rundfunks gibt die französische Atomaufsichtsbehörde ASN an, noch kein grünes Licht für den betroffenen Block erteilt zu haben. Aktuell ist nur Block 2 in Cattenom am Netz.