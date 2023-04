Luxemburg: Greenpeace prangert hohe Zahl an Privatflügen an – Ministerium wehrt sich

Das Ministerium bemängelt, dass in der Studie die Jahre der Pandemie als Referenzwert genommen wurden. Diese seien wenig aussagekräftig im Hinblick auf den Verkehr unter Normalbedingungen.

Während Greenpeace am vergangenen Freitag eine Explosion (+67 Prozent) der Zahl der Privatflüge über dem Flughafen Findel im Jahr 2022 (2767) und deren ökologische Auswirkungen anprangerte, reagierte das Ministerium für Mobilität am Dienstag gegenüber L'essentiel beschwichtigend. Die Jahre 2020-2022 für eine solche Studie heranzuziehen, sei nicht gerade hilfreich, da es sich um drei außergewöhnliche Jahre handele, die keine ‹typische› Verkehrslage widerspiegelten. Vielmehr müsse man mindestens die Zahlen des Jahres 2019 ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die aktuelle Lage im Vergleich zur «präpandemischen Periode» aussehe.

Im Gegensatz zu Greenpeace, das private Flüge zählt, beziffert das Ministerium die generellen Bewegungen, also Starts und Landungen. Im Jahr 2022 wurden 13.015 Flugbewegungen registriert, im Jahr davor waren es 10.725, im Jahr 2020, dem Jahr des Lockdowns, 7893 und im Jahr 2019 betrug die Zahl 11.157. «Jedes Flugzeug, das tankt, sowie alle Charterflüge und Umleitungen von Flugzeugen, die nicht zu den regelmäßigen kommerziellen Flügen in Luxemburg gehören, werden gezählt», so das Ministerium. Nicht darin berücksichtigt seien hingegen Regierungsflüge sowie Flüge zu medizinischen Zwecken. «Insgesamt ist der Impact auf die Umwelt erheblich und muss sorgfältig berücksichtigt werden.»