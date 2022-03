Tour Down Under : Greipel holt 2. Sieg, Schleck wird 108.

André Greipel hat seinen zweiten Etappensieg bei der Tour Down Under gefeiert. Andy Schleck kann sich nicht verbessern, hat aber drei Team-Kameraden unter den Top 10.

Andy Schleck landete bei der 4. Etappe auf Rang 108, in der Gesamtwertung ist er Viertletzter.

Der deutsche Radprofi André Greipel setzte sich am Freitag auf dem vierten Tagesabschnitt im Massensprint vor Roberto Ferrari aus Italien und dem australischen Lokalmatadoren Jonathan Cantwell durch. Der Kapitän des Teams Lotto-Belisol hatte zuvor bereits die Auftaktetappe des ersten Eliterennens der Saison für sich entschieden. Mit nun insgesamt 13 Etappensiegen ist Greipel alleiniger Rekordhalter bei der Tour Down Under. «Ich glaube, wir haben wieder eine perfekten Sprint gezeigt», meinte der Tagessieger.