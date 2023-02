Wincheringen nach Wormeldingen : Grenzbrücke Richtung Luxemburg ab Mittwoch gesperrt

Ende Januar war bekannt geworden, dass die Brücke, die zwischen Wormeldingen und Wincheringen die Mosel überspannt, wegen Sanierungsarbeiten nur noch in Richtung Deutschland befahrbar sein wird – und zwar für rund neun Monate. Am 1. März geht es los.

Wer aus der umliegenden Region ins Großherzogtum möchte, muss ab Mittwoch also eine Alternativstrecke nehmen. Als Umleitung dient die Brücke von Wellen nach Grevenmacher, bei der es sich auch so im Berufsverkehr schon staut. Pendler müssen sich also bis November auf weitere Wartezeiten einstellen. An einem Wochenende ist eine komplette Sperrung der Moselbrücke geplant, hierfür steht der Termin allerdings noch nicht fest, wie die Straßenbauverwaltung am Montag auf L'essentiel-Anfrage angibt.