Wincheringen nach Wormeldingen : Grenzbrücke Richtung Luxemburg bald mehrere Monate gesperrt

Die Moselbrücke, die Wormeldingen und Wincheringen miteinander verbindet, wird in Kürze wegen Bauarbeiten nur noch in Richtung Deutschland befahrbar sein. Das bestätigt die luxemburgische Straßenbauverwaltung am Freitag auf L'essentiel-Anfrage. Pendler, die ins Großherzogtum wollen, müssen dann eine Alternativstrecke nehmen. Die offizielle Umleitung ist über die Brücke von Wellen nach Grevenmacher vorgesehen – spätestens zu Stoßzeiten darf man sich also auf Wartezeiten einstellen.