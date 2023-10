Ende der Arbeiten: Grenzbrücke Wormeldingen ab Freitag wieder zweispurig

Die Sanierungsarbeiten an der Grenzbrücke zwischen Wormeldingen und Wincheringen gehen dem Ende entgegen. Und damit der seit März währende Stress für Pendler. Wie die Gemeindeverwaltung Wormeldingen auf Facebook schreibt, sollen die Hauptarbeiten am morgigen Freitag gegen 10 Uhr abgeschlossen sein.

Die Arbeiten an der Brücke zwischen Deutschland und Luxemburg hatten in der Vergangenheit für jede Menge Unmut insbesondere bei Pendlern gesorgt. Zunächst konnte die Brücke nur in Richtung Deutschland befahren werden. Wenige Wochen später lenkten die Behörden ein und ermöglichten eine Verkehrsführung in beide Richtungen innerhalb unterschiedlicher Zeitfenster.