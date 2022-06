Ausnahmeregelung : Grenzgänger bleiben im Homeoffice sozialversichert

LUXEMBURG – Die EU-Kommission hat sich erneut darauf verständigt, die durch die Corona-Pandemie verursachte Ausnahme für Grenzgänger im Homeoffice bis Ende 2022 zu verlängern.

Grenzgänger bleiben bis zu dem Zeitpunkt an das Sozialversicherungssystem des Großherzogtums angeschlossen, auch wenn sie mehr als 25 Prozent ihrer Arbeitszeit in Telearbeit leisten. Die abweichende Regelung, die am 31. Juni ausgelaufen wäre, wird damit um weitere sechs Monate, also bis zum 31. Dezember 2022, verlängert.