Sozialversicherung : Toleranz für Telearbeit der Grenzgänger weiter verlängert

LUXEMBURG – Eigentlich sollten die Vereinbarungen für Telearbeit in Bezug auf die Mitgliedschaft in der luxemburgischen Sozialversicherung am 31. Dezember 2022 auslaufen. Nun wurde die Frist um sechs Monate verlängert.

Die Vereinbarungen in Zusammenhang mit Telearbeit und der Mitgliedschaft in der luxemburgischen Sozialversicherung sollten am 31. Dezember 2022 auslaufen. Am heutigen Dienstag teilte das Ministerium für soziale Sicherheit aber mit, dass die Übergangsfrist um sechs Monate verlängert wird und damit erst zum 30. Juni 2023 ausläuft.