Je nach Herkunftsland: Grenzgänger haben bis zu 11.600 Euro Lohnunterschied

In Luxemburg sind Franzosen in Berufen mit niedrigeren Löhnen überrepräsentiert.

204.489 Grenzgänger haben im Jahr 2020 12,3 Milliarden Euro in Luxemburg verdient. Das geht aus den neusten verfügbaren Zahlen hervor, die am Donnerstag vom Statistikinstitut Statec veröffentlicht worden sind. Höhere Summen für nicht Gebietsansässige zahlten in Europa nur die viel größeren Länder Schweiz und Deutschland.