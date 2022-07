BESCHÄFTIGUNG IN LUXEMBURG : Grenzgänger haben mehr gekostet als eingebracht

Grenzgänger sind ein wichtiger Bestandteil der luxemburgischen Wirtschaft. Unser Land ist nach der Schweiz und Deutschland das drittgrößte europäische Land, was die ins Ausland gezahlten Löhne angeht, mit etwas mehr als 10 Milliarden Euro an gezahlten Löhnen. Gehälter, die mit Sozialversicherungsbeiträgen einhergehen.

Und es bedurfte eines außergewöhnlichen Ereignisses - der Covid-Krise -, um ein ziemlich neues Phänomen zu beobachten: Die Grenzgänger haben 2020 mehr gekostet als eingebracht, so der Statec in einer am Donnerstag veröffentlichten Publikation. Dies ist vor allem auf die Kurzarbeitsregelung zurückzuführen, die für Fälle höherer Gewalt eingeführt wurde.

Der Staat nahm 2,452 Milliarden Euro netto an Sozialbeiträgen ein, verteilte aber 2,62 Milliarden Euro an Sozialleistungen (ohne Arbeitslosengeld und finanzielle Unterstützung für im Ausland lebende Studierende). Dies entspricht einem Defizit von 168 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2019 betrug das Verhältnis 2,285 Milliarden Euro an eingehenden zu 2,13 Milliarden Euro an ausgehenden Sozialleistungen, was einem Überschuss von 155 Millionen Euro entspricht.