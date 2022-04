Luxemburg: Grenzgänger machen eine von fünf Fahrten im Land aus

Wer fährt wohin in Luxemburg? Und wie? Der am Freitag vorgestellte Nationale Mobilitätsplan (PNM) liefert eine Bestandsaufnahme der Mobilität innerhalb Luxemburgs. Ob zu Fuß, mit dem Auto oder der Straßenbahn, ob auf dem Weg zur Bäckerei oder zur Arbeit. Es hat sich gezeigt, dass Grenzgänger für nur 20 Prozent aller Fahrten im Land verantwortlich sind. Luxemburg zählt viele Pendler, die vor allem für ihr Studium oder die Arbeit herkommen. Der Großteil von ihnen, kommt mit dem Auto. Doch zu den Hauptverursachern des unliebsamen Staus gehören sie nicht.

Ob grenzüberschreitend oder nicht – rund 49 Prozent der Fahrten betreffen die Hauptstadt. Unabhängig davon, ob sie von dort kommen, dort ankommen oder im Umkreis der Hauptstadt bleiben möchten. 42 Prozent aller Fahrten in Luxemburg finden demnach ausschließlich in den drei Ballungsgebieten (Luxemburg-Stadt, Esch oder Nordstad) des Landes statt. Wohingegen 24 Prozent aller Fahrten in den ländlichen Umgebung zu verorten sind. «Wir brauchen für den Ballungsraum Luxemburg-Stadt eine große Veränderung», gibt der Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten François Bausch zu. «Außerdem müssen wir die Mobilität im ländlichen Raum anders organisieren, wo die Bedürfnisse anders sind», fügt der Grünen-Politiker hinzu.