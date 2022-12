Hinterbliebenenpension : Grenzgänger müssen Lebenspartnerschaft nicht auch in Luxemburg eintragen lassen

Grenzgänger müssen eine in einem anderen EU-Land eingegangene Lebenspartnerschaft nicht in Luxemburg eintragen lassen, um später Ansprüche aus der luxemburgischen Hinterbliebenenpension geltend machen zu können. Eine solche Regelung könne Nicht-Luxemburger benachteiligen, erklärte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am Donnerstag. Es ging im dem Fall mit dem Aktenzeichen C-731/21 um eine Frau aus Frankreich.