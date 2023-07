Statec: Grenzgänger verdienen 14 Milliarden Euro in Luxemburg

14,1 Milliarden Euro haben nach Luxemburg pendelnde Grenzgänger im Jahr 2021 verdient, wie das Statistikamt am Mittwoch schreibt. Im Europavergleich landet das Großherzogtum damit auf dem dritten Platz. Laut der zugrunde liegenden Auswertung lag der Wert bei auspendelnden Arbeitnehmern bei nur 2 Milliarden Euro. Wenig verwunderlich, wenn man die Zahl der Personen betrachtet: 212.288 Grenzgänger verdienten 2021 ihr Einkommen in Luxemburg, nur 13.762 Gebietsansässige ihres im Ausland. Von Letzteren hätten tatsächlich aber nur 1583 Personen tatsächlich die Grenze überquert, der Rest arbeite für internationale Einrichtungen innerhalb des Großherzogtums.

Im Schnitt arbeiten nach Statec-Angaben seit 2005 jährlich 3,8 Prozent mehr Grenzgänger in Luxemburg. 2020 habe es pandemiebedingt einen kleinen Einbruch gegeben, dafür sei mit einem Plus von 3,9 Prozent im Folgejahr ein leicht überdurchschnittlicher Anstieg festgestellt worden. Was über all die Jahre dauerhaft nahezu unverändert blieb: die Verteilung nach Wohnsitzland. 53 Prozent kamen 2021 aus Frankreich, 23,7 Prozent aus Deutschland und 23,3 Prozent aus Belgien.

Was am Jahresende für die Arbeitnehmer rumkam, variiert bekannterweise. «Im Jahr 2021 verdienten französische Grenzgänger durchschnittlich etwa 53.100 Euro pro Jahr, 11.700 Euro weniger als ihre belgischen Kollegen und 12.000 Euro weniger als ihre deutschen Kollegen», so das Statistikinstitut. Das erkläre sich durch Lohnunterschiede in den jeweiligen Branchen. «Im Vergleich zu den Grenzgängern Belgiens und Deutschlands sind französische Grenzgänger in weniger gut bezahlten Tätigkeiten überrepräsentiert, wie z.B. im Hotel- und Gaststättengewerbe oder im Handel», erklärt das Statec. Auch eine jüngere Altersstruktur bei den Franzosen könne zu den Unterschieden beitragen.