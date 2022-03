Neue Steuerregel : Grenzgänger vor einem Berg von Fragen

LUXEMBURG – Wer als deutscher Grenzgänger mehr als 19 Tage pro Jahr im Ausland tätig ist, muss diese in Deutschland versteuern. Die Regel sorgt für Verunsicherung.

Von der 19-Tage-Regelung sind vor allem Bauarbeiter, Handwerker, aber auch Bank- und Versicherungsangestellte betroffen, die häufiger den Firmenstandort Luxemburg verlassen, um im Ausland zu arbeiten. DPA

«Ich komme in diesem Jahr knapp über die 19 Tage und muss die dann alle in Deutschland besteuern. Ich weiß gar nicht, wie viel ich nachzahlen muss und ob es dann für mich finanziell gesehen überhaupt noch Sinn macht, in Luxemburg zu arbeiten.» So verunsichert wie Erik aus Trier (Name von der Redaktion geändert) sind wohl derzeit noch viele andere deutsche Grenzgänger, die unter die neue Steuerregel fallen.

Sie wurde im Mai zwischen Deutschland und dem Großherzogtum vereinbart. Ob für eine Schulung am Firmensitz in Großbritannien, die Arbeit auf der Baustelle eines deutschen Kunden oder einen Außentermin in Frankreich: Wer als deutscher Grenzgänger in Luxemburg beschäftigt ist und mehr als 19 Tage pro Jahr jobbedingt im Ausland verbringt, muss diese Arbeitszeit dem deutschen Fiskus per Steuererklärung melden und dort für alle Auslandstage Steuern nachzahlen. Wer unter diesem Limit liegt, wird vom deutschen Finanzamt nicht belangt.

Grenzgänger zahlen nicht doppelt Steuer

«Die Höhe der Nachzahlung hängt unter anderem vom Gehalt und der Familiensituation ab. Das können ein paar hundert Euro sein. Es gibt aber auch Fälle, in denen es in den sechsstelligen Bereich geht», sagt Klaus-Robert Braus vom Finanzamt in Trier. In den letzten Monaten seien Sonderfälle, die die Vereinbarung vom Mai nicht behandelte, beispielsweise Teilzeit- und Telearbeit, geregelt worden.

Für jene Tage, an denen deutsche Arbeitnehmer außerhalb von Luxemburg tätig waren, müssen sie hingegen dem Fiskus im Großherzogtum keine Lohnsteuer abtreten. Die Personalabteilungen in den Unternehmen seien dazu aufgefordert, entweder Monat für Monat die Lohnsteuer für die Tage im Ausland gar nicht erst vom Brutto-Einkommen abzuziehen, erklärt Guy Heintz, Direktor des luxemburgischen Finanzamts. Oder aber der Mitarbeiter erhalte über den Lohnsteuerausgleich am Jahresende die zu viel bezahlte Steuer zurück. Ein Rundschreiben zur Erklärung sei bereits an Firmen verschickt worden, ein zweites solle bald folgen.

Diese Informationen werden wohl gelegen kommen. «Es gibt noch Fragen in der praktischen Anwendung. Viele Unternehmer sind unsicher, wie die neue Regel umgesetzt werden soll», sagt Elke Hartmann von der Handwerkskammer. Auch bei der Fédération des Artisans, die Handwerksfirmen vertritt, gingen in den vergangenen Monaten viele Anfragen von Betrieben ein, die Details zur Vereinbarung erhalten wollten.

Darf Arbeitnehmer Auslandsarbeit ablehnen?

Bei Patrick Freichel, der bei der Gewerkschaft OGBL deutsche Grenzgänger berät, ist die neue Steuerregelung in Infoveranstaltungen oft ein Thema. Ihm sei schon häufiger die Frage gestellt worden, ob man seinem luxemburgischen Chef auch einfach sagen könne, dass man künftig aufgrund der Abgaben nur noch im Innendienst zu arbeiten gedenke. Die Antwort von Freichel: «Nein, außer es steht im Arbeitsvertrag, dass der Tätigkeitsort ausschließlich im Großherzogtum liegt».

Kerstin Smirr/L’essentiel Online

Weitere Infos Wie wird mein Urlaub angerechnet? Wie verhält es sich, wenn ich meine Überstunden zu Hause abfeiere? Und gilt für mich auch das Limit von 19 Tagen, obwohl ich Teilzeit arbeite? Das Finanzamt Trier hat eine Präsentation zum Thema zusammengestellt.