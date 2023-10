Grenzgemeinden: Frankreich leidet unter Schutt von Luxemburger Baustellen

«Nach dieser Aktion werden wir am Ball bleiben». Der Unterpräfekt von Thionville, Philippe Deschamps, hat am Freitag vergangener Woche an einer groß angelegten Kontrolle in den französischen Grenzgemeinden Hussigny, Audun-le-Tiche oder Rédange teilgenommen. Im Visier der Zollbeamten: Müll. Vor allem von Bauunternehmen, die in Luxemburg oder Belgien tätig sind.

Die französischen Behörden stellten fest: «Immer mehr Grenzgänger kommen rüber, um ihren Abfall in der Natur oder bei ehemaligen Industriestandorten zu deponieren, insbesondere um den verschiedenen länderspezifischen Steuervorschriften zu entgehen». Insgesamt wurden an diesem Tag 90 Zielfahrzeuge, hauptsächlich Kleintransporter von Unternehmen, die in Luxemburg, Frankreich oder Belgien zugelassen sind, kontrolliert. Fünf wurden mit Bußgeldern belegt, die zwischen 150 und 500 Euro lagen.

Die Strafen können je nach Volumen, Gefahrenpotenzial des Abfalls oder im Fall der Wiederholungstat steigen. Die Zollverfahren machen auch die Beschlagnahmung des Fahrzeugs möglich. Was laut des Unterpräfekts viele nicht wissen: Nicht nur das Abladen des Mülls ist verboten, auch, ihn ohne vorherige Anmeldung oder Genehmigung über die Grenze zu bringen.

Préfecture de Moselle

Die ordnungsgemäße Entsorgung einer Tonne Abfall in Frankreich würde zwischen 50 und 1000 Euro kosten, ähnlich wie hierzulande. «Wenn der Müll in der Natur zurückgelassen wird, sind die Umweltkosten zehn- bis zwanzigmal höher», erklärt Philippe Deschamps. Er glaub nicht, dass es bei den illegalen Entsorgungen um Steuerbelange geht. «Jemand, der kommt, um seinen Abfall wild zu deponieren, will nicht die Kosten zu optimieren, sondern ihnen entgehen.»

Daniel Cimarelli, Bürgermeister von Rédange, hat zum illegal entsorgten Müll ein zusätzliches Probelm: «Um die Kosten fürs Parken der Transporter in Luxemburg zu umgehen, verlangen Unternehmen von ihren Angestellten, dass sie diese abends auf der französischen Seite parken. Auf dem Weg dorthin nehmen sie dann den Müll mit», berichtet er.

Der Wald, der zu seiner Gemeinde führt, diene regelmäßig als Mülldeponie. «Die Zeit, die die Gemeindeangestellten mit der Reinigung verbringen, ist Zeit, die sie nicht haben, um andere Orte instand zu halten», ärgert er sich. «Die beiden Zollbehörden müssen sich absprechen», so Daniel Cimarelli und fordert die luxemburgische Seite auf, sich häufiger an der Ausfahrt Beles zu positionieren.

Gemeinsame Kontrollen

Im Großherzogtum versichert das Umweltministerium, dass die Umweltverwaltung bereits Kontrollen in Zusammenarbeit mit dem luxemburgischen und französischen Zoll, der Polizei und dem Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit Alzette-Belval durchführt. «Vergangenes Jahr wurden bislang zwölf grenzüberschreitende Abfallkontrollen durchgeführt», so die Behörden.

Philippe Deschamps will derweil nicht mit dem Finger auf Luxemburg zeigen. «Wir arbeiten sehr gut zusammen. Im Rahmen der Regierungskonferenz wurde eine Arbeitsgruppe zum Thema Abfall eingerichtet», berichtet der Unterpräfekt von Thionville. Nach Angaben des Umweltministeriums sind auch für 2024 wieder Kontrollen geplant.