Dänemark – Grenzkontrollen sind zurück in Europa

Die EU-Kommission will erst nach ausführlicher und detaillierter Unterrichtung durch die dänische Regierung zur Wiedereinführung von Grenzkontrollen an der dänischen Grenze Stellung nehmen. «Wir möchten gerne ein offizielles Dokument sehen, wir möchten gerne etwas von der Regierung hören», sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel. Erst dann wolle sich die Kommission zur Frage äußern, ob sie die Pläne der Regierung in Kopenhagen für legal hält.