Belgien/Luxemburg : Grenzpendler sollen Homeoffice-Tage während der Pandemie begründen

Das Thema Homeoffice ist in Luxemburg und seinen Nachbarländern derzeit so präsent wie schon lange nicht mehr. Inmitten von Debatten um flächendeckenden Telearbeits-Regelungen für Grenzgänger und Lockerungen des steuerrechtlichen Rahmen, der durch die Herkunftsländer der Pendler bestimmt ist, folgt nun ein Dämpfer für zahlreiche Beschäftigte: In Belgien hat die Steuerbehörde Grenzgänger aufgefordert, ihre geleistete Telearbeit während der Pandemie-Phase zwischen dem 11. März 2020 und dem 20. Juni 2022 zu belegen und zu begründen – trotz geltender Gesetzte zur Eindämmung der Corona-Pandemie in diesem Zeitraum, wie Paperjam am Donnerstag berichtet hat.