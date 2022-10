Betäubungsmittelkriminalität : Grenzübergreifende Polizeikontrolle resultiert in vier Festnahmen und vier Verhaftungen

LUXEMBURG/GROSSREGION – Am vergangenen Donnerstag haben die Behörden grenzüberschreitend die Verkehrswege Bitburg kontrolliert. Primäres Ziel war, Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz auf die Spur zu kommen.

Die Kontrolleinheit Verkehrswege Bitburg hat laut Pressemitteilung des Hauptzollamt Koblenz am heutigen Donnerstag am 26. September zusammen mit den Zoll- und Polizeikräften aus Belgien und Luxemburg eine große Grenzkontrolle organisiert. Über 100 Beamten führten demnach in der Eifel örtlich und zeitlich abgestimmte Kontrollen durch. Im Fokus standen dabei Autobahnabschnitte der E42. Vor allem sollten bei der Aktion Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetzt ausfindig gemacht werden.