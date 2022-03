Heimweg vom Klimagipfel : Greta sitzt in überfülltem Zug auf dem Boden

Die mit Abstand längsten Verhandlungen bei einer Weltklimakonferenz sind zu Ende. Auch Greta Thunberg war einige Tage am Gipfel mit dabei.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat den Mangel an Fortschritten bei der UNO-Klimakonferenz in Madrid scharf kritisiert. Es sehe so aus, als würde die Konferenz gerade scheitern, schrieb die 16-Jährige am späten Samstagabend auf Twitter.

«Die Wissenschaft ist eindeutig, aber die Wissenschaft wird ignoriert.» An dem Kampf, den sie zusammen mit ihren Mitstreitern gegen die Klimakrise führe, ändere das aber nichts: «Was auch immer passiert: Wir werden niemals aufgeben. Wir haben gerade erst angefangen», twitterte Thunberg, die selbst einige Tage lang bei dem Gipfel dabei war.

Auf ihrem Heimweg meldete sich Thunberg noch einmal per Twitter aus einem ICE-Zug in Deutschland, der sie zurück nach Schweden brachte. «Ich reise in einem überfüllten Zug durch Deutschland. Und endlich auf dem Nachhauseweg!»

Es sah ganz danach aus, dass die junge Klimaaktivistin keinen Platz im überfüllten Zug gefunden hatte. Auf Twitter reihten sich bereits die negativen Bemerkungen dazu. «Willkommen in Deutschland, die öffentlichen Verkehrsmittel sind eine Katastrophe hier», lautete noch einer der freundlicheren Kommentare.

Das Bahnunternehmen lässt das aber nicht auf sich sitzen und antwortet auf Twitter der 16-Jährigen: «Liebe #Greta, danke, dass Du uns Eisenbahner im Kampf gegen den Klimawandel unterstützt! Wir haben uns gefreut, dass Du am Samstag mit uns im ICE 74 unterwegs warst. Und das mit 100 Prozent Ökostrom», beginnt die Nachricht freundlich.

Greta beschwichtigt

Doch dann legen die Social-Media-Verantwortlichen der Deutschen Bahn nach: «Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist.»

Mittlerweile hat sich Greta erneut auf Twitter gemeldet. Der Bahn macht sie keinen Vorwurf, da ihr Zug gestrichen werden musste: «Wir saßen in zwei verschiedenen Zügen auf dem Boden. Nach Göttingen habe ich einen Sitzplatz erhalten.» Greta findet überfüllte Züge nichts schlimmes: «Sie sind ein gutes Zeichen, denn sie bedeuten, dass die Nachfrage nach Zugreisen hoch ist.»

An der UNO-Klimakonferenz ist das Plenum nach einer 40-stündigen Verlängerung zu seiner Abschlusssitzung zusammengekommen. Die Delegierten versammelten sich am Sonntagvormittag in Madrid, um die Beschlüsse der Konferenz abzusegnen.

In der spanischen Hauptstadt hatten zuvor die mit Abstand längsten Verhandlungen bei einer Weltklimakonferenz stattgefunden. Bisheriger Rekordhalter als längste UNO-Klimakonferenz war laut erfahrenen Klimareportern das Treffen 2011 im südafrikanischen Durban, das um 6.30 Uhr geendet hatte.

«Es ist ein harter Kampf»

Trotz dem langen Überziehen lagen die knapp 200 vertretenen Staaten in ihren Positionen zuletzt noch weit auseinander. «Es ist ein harter Kampf, hier wenigstens keine Rückschritte zu erleiden», hieß es am Morgen aus Kreisen der deutschen Delegation.

Beobachter schlossen ein Scheitern beim zentralen Verhandlungspunkt nicht aus. Es war lange unklar, ob eine Einigung auf Regeln für den internationalen Handel mit Klimaschutz-Gutschriften gelingt. Dies war eines der wenigen konkreten Verhandlungsziele der diesjährigen UNO-Konferenz, die seit dem 2. Dezember tagt.

Etliche Delegierte waren inzwischen abgereist, darunter die meisten Minister. Viele Umwelt- und Hilfsorganisationen hatten die Konferenz schon abgeschrieben – was hier geschehe, werde der beim Klimaschutz gebotenen Eile nicht gerecht, kritisieren sie.

Beobachter schließen Scheitern nicht aus

Beobachter schlossen ein Scheitern beim zentralen Verhandlungspunkt nicht aus. Im Zentrum steht der Artikel Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens. Bei dem vorliegenden Textentwurf für diesen Artikel sei ungewiss, ob die Entwicklungsländer und kleinen Inselstaaten zustimmen könnten, sagte Yamide Dagnet von der Umwelt-Denkfabrik World Resources Institute am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

Möglicherweise würden die Verhandlungen über darin vorgesehene Einbeziehung von Marktmechanismen in den Klimaschutz daher vertagt. Die Chefin des Climate Action Network Canada, Catherine Abreu, sagte der AFP, der aktuelle Textentwurf zu Artikel 6 sei «eine tickende Zeitbombe», weil er die Übertragung von Emissionszertifikaten aus der Zeit des Kyoto-Protokolls erlaube. Der Text verletze «alle Grundsätze der San-José-Gruppe», so dass deren Länder kaum zustimmen könnten.

Damit würde das sogenannte Regelbuch zur Umsetzung des Pariser Abkommens vorerst unfertig bleiben. Die übrigen Umsetzungsregeln waren bereits bei der Weltklimakonferenz vor einem Jahr in Kattowitz beschlossen worden.