WEF : Greta Thunberg ist bei Podiumsdiskussion in Davos dabei

Gemeinsam mit den Klimaaktivistinnen Vanessa Nakate, Helena Gualinga und Luisa Neubauer sowie dem Chef der Internationalen Energie-Agentur (IEA) Fatih Birol nimmt Greta Thunberg an einer Podiumsdiskussion teil.

Der dritte Tag ded Weltwirtschaftsforums (WEF) befasst sich mit den Themen Klimawandel, Migration oder Energieversorgung. In dem Rahmen nimmt die Fridays-For-Future-Aktivistin Greta Thunberg am heutigen Donnerstag zusammen mit den Klimaaktivistinnen Vanessa Nakate, Helena Gualinga und Luisa Neubauer sowie dem Chef der Internationalen Energie-Agentur (IEA) Fatih Birol an einer von CNBC moderierten Podiumsdiskussion teil.