Schweden: Greta Thunberg schwänzt zum letzten Mal fürs Klima die Schule

1 / 4 Nun ist mit dem «Schulstreik fürs Klima» nach fast fünf Jahren Schluss: Klimaaktivistin Greta Thunberg beendet die Schule und damit auch ihre Zeit als berühmteste Schulschwänzerin der Welt. Twitter Greta Thunberg Seit 2018 streikte sie erst alleine, danach mit Gleichgesinnten vor Ort und auf der ganzen Welt fürs Klima. Twitter Greta Thunberg Auch nach ihrem Schulabschluss will sie weiterhin protestieren und sich fürs Klima einsetzen. IMAGO/TT

Die schwedische Klimaschützerin Greta Thunberg hat ihr Abitur gemacht und beendet deshalb auch ihre wöchentlichen Schulstreiks. Sie könne jetzt nicht mehr den Unterricht ausfallen lassen, um vor dem schwedischen Parlament protestieren zu gehen, denn sie gehe ja nicht mehr zur Schule, schrieb Thunberg am Freitag auf Twitter. Weiter protestieren wolle sie an den Freitagen aber trotzdem. «Der Kampf hat gerade erst begonnen.»

Bei ihrem letzten «Schulstreik fürs Klima» erhielt Thunberg prominente Unterstützung. Musikerin Patti Smith, die für ein Konzert in Stockholm war, kam zur Demo. Der Zeitung «Dagens Nyheter» sagte Smith, sie habe Tränen in den Augen gehabt, als sie Thunberg getroffen habe. Auf Twitter würdigte die Sängerin den Kampf der 20-jährigen Schwedin für das Klima und gratulierte ihr zum Schulabschluss. Thunberg trug am Freitag die beim Schulabschluss in Schweden übliche Mütze.

Thunberg hatte sich im August 2018 im Alter von erst 15 Jahren alleine vor das schwedische Parlament in Stockholm gesetzt, um gegen die aus ihrer Sicht völlig unzureichende Klimapolitik ihres Landes zu protestieren. Damit traf die heute 20-Jährige einen Nerv vor allem bei jüngeren Menschen: Thunberg brachte Schülerinnen und Schüler in aller Welt dazu, meist freitags statt zur Schule zum Klimaprotest auf die Straße zu gehen.

Sie wurde mit ihrem Protest und ihren eindringlichen Worten weltbekannt. Thunberg reiste per Segeljacht zu einem Klimagipfel in New York, traf Persönlichkeiten wie den früheren US-Präsidenten Barack Obama und Hollywood-Star Leonardo DiCaprio.

Greta Thunberg möchte weiterhin jeden Freitag protestieren

«Als ich 2018 angefangen habe zu streiken, hätte ich nie damit gerechnet, dass das zu irgendetwas führen würde», erklärte Thunberg nun. Auf einmal sei aus ihrem Protest eine globale, täglich wachsende Bewegung geworden. 2019 seien Millionen Kinder und Jugendliche in über 180 Ländern statt zur Schule zu Demonstrationen gegangen. Dann habe man in der Corona-Pandemie neue Protestformen finden müssen, sei im Laufe der Zeit aber zurück auf die Straßen gegangen.

«Vieles hat sich verändert, seit wir angefangen haben, und trotzdem müssen wir noch viel weiter gehen», schrieb Thunberg. Die Welt bewege sich noch immer in die falsche Richtung, wo es den Menschen an der Macht erlaubt werde, an den Rand gedrängte und von der Klimakrise betroffene Menschen und den Planeten im Namen von Gier, Profit und Wirtschaftswachstum zu opfern. Dadurch nähere man sich möglichen ökologischen und klimatischen Kipppunkten außerhalb menschlicher Kontrolle.

Mit dem Gymnasialabschluss kann Thunberg nun ein Studium beginnen – die genauen Pläne der jungen Schwedin sind öffentlich aber noch nicht bekannt. Mit ihrem «Schulstreik fürs Klima» ist nun jedenfalls nach 251 Wochen Schluss – mit dem Protestieren an sich aber nicht: Sie werde weiterhin freitags protestieren, es sei nur eben kein eigentlicher «Schulstreik» mehr, twitterte sie.