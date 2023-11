Grevenmacher: 32-Jähriger wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz in Haft

Ein 32-Jähriger sitzt wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz seit dem gestrigen Donnerstag in Untersuchungshaft. Das teilt die Staatsanwaltschaft Luxemburg am heutigen Freitagabend mit. «Ein Zeuge hatte am Sonntag, den 29. November in einem geparkten Transporter in Grevenmacher-Potaschberg Gewehrläufe entdeckt und die Polizei alarmiert», heißt es in der Pressemitteilung. Der Wagen habe einem 32-jährigen Grevenmacher Einwohner zugeordnet werden können. Daraufhin seien dessen Wohnung sowie ein weiteres Autos durchsucht worden.