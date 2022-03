BGL Ligue : Grevenmacher mit einem Punkt Vorsprung

LUXEMBURG - Grevenmacher steht auch nach dem 5. Spieltag in der BGL Ligue weiter an der Spitze der Tabelle. Schlusslicht bleibt Hostert.

In der zweiten spannenden Begegnung des 5. Spieltags in der Liga hat Fola, der sich seit Saisonbeginn abmüht, in Differdingen einen Punkt hinzugewonnen (2:2). Ganz unten liegt Hostert: Der Klub musste seine fünfte Niederlage in dieser Saison einstecken.