Feiertag: Grevenmacher und Trier feiern gemeinsam den Europatag

Am 9. Mai feiert Luxemburg alljährlich den Europatag, um an die Gründung der Europäischen Union zu erinnern. Am Dienstag feiern die Städte Grevenmacher und Trier diesen Tag gemeinsam. Das grenzüberschreitende Fest beginnt um 14 Uhr auf dem Grevenmacher Marktplatz und soll die Bedeutung der Zusammenarbeit und der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Städten unterstreichen.